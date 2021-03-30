В Союзе журналистов России прокомментировали поджог машины Егорова

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв высказался о поджоге автомобиля спортивного журналиста Дмитрия Егорова.
В Союзе журналистов России прокомментировали поджог машины Егорова
  • РИА Новости

«Случай сложный и странный. Либо случайность, либо личные мотивы, либо профессиональная деятельность — надо разбираться правоохранительным органам», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Соловьёв отмечает, что сложно сопоставить профессиональную деятельность спортивного журналиста и подобный инцидент.

«Всё возможно в нашей жизни, надеюсь, что полиция разберётся», — добавил он.

Ранее сообщалось, что спортивному журналисту Егорову сожгли машину.

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