В Союзе журналистов России прокомментировали поджог машины Егорова
- РИА Новости
«Случай сложный и странный. Либо случайность, либо личные мотивы, либо профессиональная деятельность — надо разбираться правоохранительным органам», — цитирует журналиста «Чемпионат».
Соловьёв отмечает, что сложно сопоставить профессиональную деятельность спортивного журналиста и подобный инцидент.
«Всё возможно в нашей жизни, надеюсь, что полиция разберётся», — добавил он.
Ранее сообщалось, что спортивному журналисту Егорову сожгли машину.