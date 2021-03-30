Малыхин: сейчас в России наступает эра фриковых боёв и хайпа

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Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин считает, что бои с участием непрофессиональных спортсменов становятся слишком популярными.
Малыхин: сейчас в России наступает эра фриковых боёв и хайпа
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«Сейчас в России наступает эра фриковых боёв, хайпа. Поэтому Александр Емельяненко будет востребован. Но с кем он будет драться? Безусловно, он будет ронять таких, как Джиган. Непонятно, чем думают эти ребята», — сказал Малыхин RT.

Спортсмен отметил, что Емельяненко уже не может выступать на высшем уровне в смешанных единоборствах.

«Какой бы Саня ни был, но он спортсмен. Поэтому я бы не советовал смотреть на то, что он не в форме. Ему хватит здоровья, чтобы нанести им большой урон. Но биться на одном уровне со мной, Волковым, Немковым, Гольцовым — не стоит. На профессиональном уровне Емельяненко делать нечего», — добавил Малыхин.

Ранее он заявил, что его напугало недавнее состояние Емельяненко.

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