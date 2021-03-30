Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2021/22

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав на сезон-2021/22.

Как сообщает официальный сайт Федерации биатлона Норвегии, в составе сборной на сезон-2021/22 выступят Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Марте Рёйселанд, Ингрид Ланмарк Тандреволд — в женской команде, а также Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд — в мужской.

В общем зачёте минувшего розыгрыша Кубка мира по биатлону победу одержали Тириль Экхофф и Йоханнес Бё.

Ранее советский биатлонист Васильев выразил уверенность, что среди терапевтических исключений у норвежских спортсменов имеются стероиды.