Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2021/22

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Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав на сезон-2021/22.
Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2021/22
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт Федерации биатлона Норвегии, в составе сборной на сезон-2021/22 выступят Тириль Экхофф, Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Льен, Марте Рёйселанд, Ингрид Ланмарк Тандреволд — в женской команде, а также Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд — в мужской.

В общем зачёте минувшего розыгрыша Кубка мира по биатлону победу одержали Тириль Экхофф и Йоханнес Бё.

Ранее советский биатлонист Васильев выразил уверенность, что среди терапевтических исключений у норвежских спортсменов имеются стероиды.

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