Васильев допускает, что в терапевтических исключениях норвежских спортсменов есть стероиды

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил уверенность, что среди терапевтических исключений у норвежских спортсменов имеются стероиды.
Васильев допускает, что в терапевтических исключениях норвежских спортсменов есть стероиды
  • РИА Новости

По словам Васильева, у него появляется много вопросов, когда норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд резко становится звездой из обычного середняка.

«Главный из этих вопросов: когда прекратится вакханалия с терапевтическими исключениями? Мы знаем, что самые больные на планете Земля — это норвежские лыжники и биатлонисты. И они же все выигрывают без конца. Надо с этим пунктом разобраться, а потом мы посмотрим, как изменится пьедестал почёта на этапах Кубка мира и чемпионате мира. Это главное, что помогает им быть такими мегабиатлонистами и мегалыжниками! Причём препараты против астмы — самые безобидные в этих списках. Там есть, скорее всего, и стероиды, и тяжёлые анаболические препараты. Я в этом почти не сомневаюсь», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

По его мнению, необходимо раскрыть данные о препаратах, которые принимают норвежцы. Эксперт считает, что здоровые спортсмены имеют право знать, с применением каких лекарств их побеждают. 

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе отреагировала на ответ WADA относительно TUE у норвежских лыжников.

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