Вяльбе отреагировала на ответ WADA относительно TUE у норвежских лыжников

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), отреагировавшего на её слова относительно использования терапевтических исключений норвежскими лыжниками.
Вяльбе отреагировала на ответ WADA относительно TUE у норвежских лыжников
  • РИА Новости

«Ничего нового в их словах я не услышала, они же типа исследования делали по этому поводу. В их заявлении речь идёт только об астме, но терапевтические исключения не ограничиваются этой болезнью. Там куча других исключений — на эритропоэтин, анаболики, об этом они не написали», — приводит слова Вяльбе Sport24.

В одном из недавних интервью глава ФЛГР заявила, что терапевтические исключения в спорте являются легализованным допингом. С таким мнением также согласился тренер сборной России Юрий Бородавко.

Ранее в WADA прокомментировали слова Вяльбе и Бородавко о TUE у норвежских лыжников.

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