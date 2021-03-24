Вяльбе отреагировала на ответ WADA относительно TUE у норвежских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), отреагировавшего на её слова относительно использования терапевтических исключений норвежскими лыжниками.

«Ничего нового в их словах я не услышала, они же типа исследования делали по этому поводу. В их заявлении речь идёт только об астме, но терапевтические исключения не ограничиваются этой болезнью. Там куча других исключений — на эритропоэтин, анаболики, об этом они не написали», — приводит слова Вяльбе Sport24.

В одном из недавних интервью глава ФЛГР заявила, что терапевтические исключения в спорте являются легализованным допингом. С таким мнением также согласился тренер сборной России Юрий Бородавко.

Ранее в WADA прокомментировали слова Вяльбе и Бородавко о TUE у норвежских лыжников.