В WADA прокомментировали слова Вяльбе и Бородавко о TUE у норвежских лыжников 

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и тренера сборной России Юрия Бородавко по поводу того, что прогресс норвежских лыжников связан с использованием терапевтических исключений.

«Спортсмены, которые в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей подвергаются нагрузкам, требующим от них высокого уровня выносливости, нередко страдают от астмы по причине большой интенсивности вентиляции лёгких. В дополнение это может усугубляться такими факторами, как воздействие холодного воздуха или хлора», — приводит слова пресс-службы WADA «Чемпионат».

В организации отметили, что на сайте агентства опубликован отчёт по тестированию, включая данные о лекарствах от астмы. Кроме того, в WADA подчеркнули, что приём ингаляционных лекарств от астмы не запрещён, но запрещается их принимать пероральным путём, а также отмечается, что с помощью небулайзера спортсмены рискуют превысить допустимую дозу введения препаратов. При этом в пресс-службе агентства заявили, что в случае неотложной медицинской помощи врачи могут выписать любое вещество, которое входит в список запрещённых.

«Однако в этом случае необходимо соблюдать условие, согласно которому дело отдельного спортсмена должно соответствовать критериям предоставления исключения на терапевтическое использование лекарственных средств для указанного вещества или метода», — говорится в сообщении.

Ранее Вяльбе заявила, что считает терапевтические исключения в спорте легализованным допингом.