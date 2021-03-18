Вяльбе заявила, что считает терапевтические исключения в спорте легализованным допингом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к использованию норвежскими лыжниками запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям.

«Я вообще категорически против придумывания каких-то болезней, пичканья какими-то лекарствами спортсменов. У них, что, жизнь после спорта не будет продолжаться? Неизвестно, как сработает твой организм через 10, 20, 30 лет. Или он уже без этих таблеток не сможет, или ещё что-то? Я считаю, что это просто легализованный допинг. Мы знаем много спортсменов, видим, что они сильные — дальше некуда, а продолжают иметь терапевтические исключения», — заявила президент ФЛГР.

Также Вяльбе объяснила, почему в сборной России нет спортсменов с терапевтическими исключениями.

«Норвежский доктор сделал некое опровержение на мои слова, сказал, что они не берут терапевтических исключений для спортсменов, которые не больны. Но у них больные спортсмены, они им берут. В нашей стране здоровье спортсменов проверяет Федеральное медико-биологическое агентство. Если у нас спортсмен чем-то болен, ему не дают допуск до тренировок или до соревнований. Для меня достаточно странно, что в других странах больные люди соревнуются, употребляя какие-то лекарства. Более того, им делают не одно терапевтическое исключение, а несколько. Мне кажется, им самим должно быть тоже немножечко стыдновато. Да, ты вроде бы честен, у тебя же есть справка. Но, с другой стороны, осадочек остаётся», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Ранее в Кремле отреагировали на претензию Вяльбе о налогообложении спортивных федераций.