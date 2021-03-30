«Баффало» повторил антирекорд НХЛ 17-летней давности по серии поражений в одном сезоне

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Кевин Хейз, Клод Жиру, Шон Кутюрье и Иван Проворов. В составе «Баффало» — Хенри Йокихарью, Коди Икин и Брэндон Монтур.

Таким образом, «Баффало» потерпел 18-е поражение подряд и повторил худшую серию поражений в истории НХЛ, которая принадлежала «Питтсбург Пингвинз» (2003/2004).

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных.