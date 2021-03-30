Игрок Северной Македонии отчислен из сборной за оскорбительные слова в телекамеру

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Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангелоски отчислил нападающего Илию Несторовски из команды за оскорбительные слова в телекамеру после гола в ворота национальной команды Лихтенштейна в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Я рад, что Игор Ангелоски извинился и объяснил, почему он это сделал, но такое поведение члена национальной команды не может оставаться безнаказанным, поэтому Игор освобождён от обязательств на следующий матч со сборной Германии», — цитирует Ангелоски официальный сайт сборной Северной Македонии.

Таким образом, Несторовски не сможет принять участие во встрече третьего тура отбора ЧМ-2022 Германия — Северная Македония.

Игра Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Северная Македония.

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