Карасёв обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Северная Македония

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Германия — Северная Македония.

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Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), встречу обслужит бригада арбитров из России. Главный арбитр — Сергей Карасёв. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Владимир Москалёв. Игра Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге. Начало — в 21:45 мск. Ранее сообщалось, что матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров.