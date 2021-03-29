Карасёв обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Северная Македония
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Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), встречу обслужит бригада арбитров из России.
Главный арбитр — Сергей Карасёв. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Владимир Москалёв.
Игра Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге. Начало — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров.