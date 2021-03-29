Карасёв обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Северная Македония

Короткая ссылка
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Германия — Северная Македония.
Карасёв обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Северная Македония
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), встречу обслужит бригада арбитров из России.

Главный арбитр — Сергей Карасёв. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Владимир Москалёв.

Игра Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить