Шайба и передача Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Анахайм»

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась в со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и российский нападающий Валерий Ничушкин. В составе «Анахайма» — Дэнтон Хайнен и Трой Терри.

Ничушкин также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных.