Шайба и передача Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Анахайм»
Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась в со счётом 5:2.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и российский нападающий Валерий Ничушкин. В составе «Анахайма» — Дэнтон Хайнен и Трой Терри.
Ничушкин также отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных.