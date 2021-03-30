Овечкин признан первой российской звездой минувшей недели в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой российской звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

На прошедшей неделе российский нападающий принял участие в трёх матчах, забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу.

Второй звездой недели стал одноклубник Овечкина по «Вашингтону» нападающий Евгений Кузнецов, который также принял участие в трёх матчах, забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.

Третьей звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на шестое место по голам в равных составах в истории НХЛ.



