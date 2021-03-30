CIES назвал Месси лучшим футболистом первой четверти года
- Reuters
Как сообщает CIES на своём сайте, организация выработала методику, позволяющую оценивать полезность игроков, вне зависимости от их позиции.
Лидером рейтинга стал Месси, который отыграл 998 минут, а его коэффициент составил 92,5 из 100.
Второе и третье место разделили форвард «Бавария» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо (у обоих коэффициент — 89,5 из 100).
Ранее сообщалось, что Месси поднялся на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании.