CIES назвал Месси лучшим футболистом первой четверти года

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком среди футболистов из топ-5 лиг по итогам первой четверти 2021 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
CIES назвал Месси лучшим футболистом первой четверти года
  • Reuters

Как сообщает CIES на своём сайте, организация выработала методику, позволяющую оценивать полезность игроков, вне зависимости от их позиции.

Лидером рейтинга стал Месси, который отыграл 998 минут, а его коэффициент составил 92,5 из 100. 

Второе и третье место разделили форвард «Бавария» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо (у обоих коэффициент — 89,5 из 100).

Ранее сообщалось, что Месси поднялся на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании.

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