CIES назвал Месси лучшим футболистом первой четверти года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком среди футболистов из топ-5 лиг по итогам первой четверти 2021 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Как сообщает CIES на своём сайте, организация выработала методику, позволяющую оценивать полезность игроков, вне зависимости от их позиции.

Лидером рейтинга стал Месси, который отыграл 998 минут, а его коэффициент составил 92,5 из 100.

Второе и третье место разделили форвард «Бавария» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо (у обоих коэффициент — 89,5 из 100).

Ранее сообщалось, что Месси поднялся на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании.