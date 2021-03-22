Месси поднялся на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании

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«Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедад» в матче 28-го тура испанской Примеры.
Месси поднялся на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 6:1.

В составе «Барселоны» забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Серджиньо Дест (2), Лионель Месси (2) и Усман Дембеле. В составе «Реал Сосьедад» — Андер Барренечеа.

Таким образом, Месси провёл 511-ю игру в Примере и поднялся на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании, обойдя по этому показателю бывшего вратаря «Реал Мадрид» Икера Касильяса.

Ранее сообщалось, что Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону».

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