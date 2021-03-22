Месси поднялся на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 6:1.
В составе «Барселоны» забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Серджиньо Дест (2), Лионель Месси (2) и Усман Дембеле. В составе «Реал Сосьедад» — Андер Барренечеа.
Таким образом, Месси провёл 511-ю игру в Примере и поднялся на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании, обойдя по этому показателю бывшего вратаря «Реал Мадрид» Икера Касильяса.
Ранее сообщалось, что Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей за «Барселону».