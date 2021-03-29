Тренер сборной Словакии рассказал о состоянии футболистов перед игрой с Россией

Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович высказался о состоянии игроков своей команды перед матчем с Россией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

«Что касается здоровья игроков, Петер Пекарик и Ондрей Дуда вернулись в состав. Давид Ганцко раньше покинул поле в матче с Мальтой, но сейчас у него нет повреждения. Главное, как он чувствует себя в данный момент, а об этом мы узнаем после сегодняшней тренировки. У остальных же футболистов такое состояние, какое обычно бывает после двух проведённых встреч», — сказал Таркович на пресс-конференции.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45 мск.

Ранее Ондрей Дуда рассказал об игре под руководством главного тренера сборной России Станислава Черчесова в «Легии».