Тренер сборной Словакии рассказал о состоянии футболистов перед игрой с Россией

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Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович высказался о состоянии игроков своей команды перед матчем с Россией в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Тренер сборной Словакии рассказал о состоянии футболистов перед игрой с Россией
  • Reuters

«Что касается здоровья игроков, Петер Пекарик и Ондрей Дуда вернулись в состав. Давид Ганцко раньше покинул поле в матче с Мальтой, но сейчас у него нет повреждения. Главное, как он чувствует себя в данный момент, а об этом мы узнаем после сегодняшней тренировки. У остальных же футболистов такое состояние, какое обычно бывает после двух проведённых встреч», — сказал Таркович на пресс-конференции.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45 мск.

Ранее Ондрей Дуда рассказал об игре под руководством главного тренера сборной России Станислава Черчесова в «Легии».

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