Футболист сборной Словакии рассказал об игре под руководством Черчесова в «Легии»

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился воспоминаниями о совместной работе в польской «Легии» с нынешним главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Знаю Черчесова очень хорошо со времён выступлений за «Легию». Вместе с ним мы стали чемпионами и победили в Кубке Польши. Так что у меня самый позитивный опыт работы с ним. Когда я приехал в Польшу, меня пугали тем, насколько Черчесов требовательный специалист. Его тренировки были непростыми, у него был свой стиль, но мы достигли поставленных целей», — сказал Дуда на пресс-конференции.

Черчесов возглавлял «Легию» с 2015-го по 2016-й год.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45 мск.

Ранее Черчесов высказался о состоянии здоровья Александра Головина, Алексея Ионова и Магомеда Оздоева перед матчем со Словакией.