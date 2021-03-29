Черчесов высказался о состоянии здоровья Головина, Ионова и Оздоева перед матчем со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии Александра Головина, Алексея Ионова и Магомеда Оздоева.
Черчесов высказался о состоянии здоровья Головина, Ионова и Оздоева перед матчем со Словакией
  • Reuters

«Все они сегодня были на поле, тренировались. Врачи дадут своё заключение, из этого будем исходить. Мы действительно не брали Оздоева на матч с Мальтой. Думаю, это было правильное решение. Игрой со Словенией мы довольны, понятно, бывают некоторые нюансы, которые на сегодняшней теории мы подправим. А так у него хорошее состояние, мы ждём зелёный свет от медицинского штаба», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Магомед Оздоев не принимал участие в первых двух матчах сборной России с командами Мальты (3:1) и Словении (2:1), однако был вызван в расположение национальной команды.

Ранее Черчесов рассказал о визите допинг-офицеров в расположение сборной России.

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