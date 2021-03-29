Кержаков считает, что Дзюба побьёт его рекорд по количеству голов за сборную России

Бывший форвард сборной России, а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков высказался о шансах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы превзойти его рекорд по количеству голов за национальную команду.

«Я думаю, что Дзюба обойдёт меня по количеству голов за сборную России, поскольку у него ещё много матчей за национальную команду и мячей он забьёт тоже много. Ревности к Дзюбе нет. Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе форварды, будут забивать много голов, благодаря которым наша сборная будет выигрывать. Я смог добиться рекорда благодаря своим партнёрам, которые создавали для меня моменты. Не считаю, что это мой личный рекорд и моё личное достижение. Это достижение моих партнёров, которые со мной находились на футбольном поле. Для меня гол — плод работы и правильных действий всей команды в целом», — цитирует Кержакова ТАСС.

На счету Дзюбы 29 мячей в 49 матчах за сборную. Рекорд Кержакова — 30 голов в 91 игре за национальную команду.

Ранее сообщалось, что Дзюбе остался один мяч до рекорда Кержакова по голам за сборную России.