Колосков считает, что болельщики сборной России несправедливо относятся к Черчесову
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«Только что Черчесова носили на руках, не было ни одной телепередачи без его участия. Звезда экрана! И вдруг — уходи. С какой стати? Черчесов работает в цикле чемпионата мира, нет никаких оснований поднимать тему его ухода. К нему остаётся доверие. Сам он человек волевой, разбирается в футболе и умеет налаживать отношения с игроками. Нужно дать ему спокойно работать. Тему ухода Черчесова даже поднимать не стоит», — цитирует Колоскова «Спорт день за днём».
Сборная России стартовала с двух побед в отборочном раунде к чемпионату мира — 2022 над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). В третьем туре подопечные Станислава Черчесова во вторник сыграют в гостях со Словакией, начало встречи — в 21:45 мск.
Ранее Черчесов заявил, что в ФИФА должны определиться, использовать VAR всегда или никогда.