Колосков считает, что болельщики сборной России несправедливо относятся к Черчесову

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался по поводу недовольства части болельщиков национальной команды главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Колосков считает, что болельщики сборной России несправедливо относятся к Черчесову
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Только что Черчесова носили на руках, не было ни одной телепередачи без его участия. Звезда экрана! И вдруг — уходи. С какой стати? Черчесов работает в цикле чемпионата мира, нет никаких оснований поднимать тему его ухода. К нему остаётся доверие. Сам он человек волевой, разбирается в футболе и умеет налаживать отношения с игроками. Нужно дать ему спокойно работать. Тему ухода Черчесова даже поднимать не стоит», — цитирует Колоскова «Спорт день за днём».

Сборная России стартовала с двух побед в отборочном раунде к чемпионату мира — 2022 над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). В третьем туре подопечные Станислава Черчесова во вторник сыграют в гостях со Словакией, начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Черчесов заявил, что в ФИФА должны определиться, использовать VAR всегда или никогда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить