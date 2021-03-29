Колосков считает, что болельщики сборной России несправедливо относятся к Черчесову

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался по поводу недовольства части болельщиков национальной команды главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Только что Черчесова носили на руках, не было ни одной телепередачи без его участия. Звезда экрана! И вдруг — уходи. С какой стати? Черчесов работает в цикле чемпионата мира, нет никаких оснований поднимать тему его ухода. К нему остаётся доверие. Сам он человек волевой, разбирается в футболе и умеет налаживать отношения с игроками. Нужно дать ему спокойно работать. Тему ухода Черчесова даже поднимать не стоит», — цитирует Колоскова «Спорт день за днём».

Сборная России стартовала с двух побед в отборочном раунде к чемпионату мира — 2022 над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). В третьем туре подопечные Станислава Черчесова во вторник сыграют в гостях со Словакией, начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Черчесов заявил, что в ФИФА должны определиться, использовать VAR всегда или никогда.