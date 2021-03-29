Черчесов: в ФИФА уже должны определиться — использовать VAR всегда или никогда

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об отсутствии системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах квалификации к чемпионату мира — 2022.
Черчесов: в ФИФА уже должны определиться — использовать VAR всегда или никогда
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я тут более консервативен. И сам без неё играл, и как тренер долго работал, потому спокойно отношусь. Есть — есть, нет — значит нет. Как сказал Даниил, и с VAR в футболе бывают ошибки, этим он и хорош. Вы видите, уже несколько дней прошло, а мы ещё о ней говорим. Ошибки будут всегда. Этот вопрос, наверное, больше относится к судьям, которым приходится привыкать то к одному, то к другому. В ФИФА уже должны определиться — использовать её всегда или никогда. А то в одном матче есть, в другом — нет. Наверное, в первую очередь влияет на судей, потому что то у них есть помощь, то им нужно полагаться на себя», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В матче сборных Сербии и Португалии (2:2) арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду, несмотря на то что мяч пересёк линию ворот. Система VAR на отборочных матчах ЧМ-2022 не используется.

Ранее Даниил Фомин выразился об отсутствии системы VAR на матчах отбора ЧМ-2022.

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