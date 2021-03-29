Главный тренер сборной России оценил качество поля в Трнаве перед матчем со Словакией

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил место проведения матча квалификации к чемпионату мира — 2022 со сборной Словакии — стадион «Антон Малатинский» в Трнаве.
Главный тренер сборной России оценил качество поля в Трнаве перед матчем со Словакией
  • Reuters

«Стадион хороший, поле отличного качества. В России арены уже можно заполнять и жизнь протекает нормально, ограничений нет. Жаль, что здесь стадион будет пустой. Хотелось бы уже вернуться к нормальной жизни», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем со Словакией.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Фомин высказался о важности матча со сборной Словакии.

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