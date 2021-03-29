Главный тренер сборной России оценил качество поля в Трнаве перед матчем со Словакией
- Reuters
«Стадион хороший, поле отличного качества. В России арены уже можно заполнять и жизнь протекает нормально, ограничений нет. Жаль, что здесь стадион будет пустой. Хотелось бы уже вернуться к нормальной жизни», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем со Словакией.
Матч Словакия — Россия состоится 30 марта. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ранее Фомин высказался о важности матча со сборной Словакии.