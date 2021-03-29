Фомин высказался о важности матча со сборной Словакии
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«Футболисты всегда понимают, что каждый матч — это новая история. Словакия провела свои матчи, а сейчас играет дома, будет максимально настроена. Мы тоже готовимся. Для нас это очень важный матч. Подходим с серьёзным настроем и не смотрим на то, как Словакия сыграла до этого», — сказал Фомин на пресс-конференции
После стартовых двух туров Россия набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы H отборочного турнира ЧМ-2022.
Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45.
Ранее Фомин заявил, что сборная России прилетела в Словакию с хорошим настроением.