Фомин высказался о важности матча со сборной Словакии

Полузащитник сборной России по футболу Данил Фомин высказался о важности предстоящего поединка с командой Словакии в рамках отбора к чемпионату мира-2022.

«Футболисты всегда понимают, что каждый матч — это новая история. Словакия провела свои матчи, а сейчас играет дома, будет максимально настроена. Мы тоже готовимся. Для нас это очень важный матч. Подходим с серьёзным настроем и не смотрим на то, как Словакия сыграла до этого», — сказал Фомин на пресс-конференции

После стартовых двух туров Россия набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы H отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45.

Ранее Фомин заявил, что сборная России прилетела в Словакию с хорошим настроением.