Фомин: прилетели в Словакию с хорошим настроением
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«После побед восстановление всегда легче проходит. Мы прилетели с хорошим настроением, дважды победили, а теперь настраиваемся на третью встречу. Важный, серьёзный соперник, готовимся в рабочем режиме», — сказал Фомин на пресс-конференции.
В первых двух встречах команда Станислава Черчесова победила Мальту (3:1) и Словению (2:1). Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45.
Ранее Черчесов рассказал о подготовке к матчу отбора ЧМ-2022 со Словакией.