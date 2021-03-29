Фомин: прилетели в Словакию с хорошим настроением

Полузащитник сборной России по футболу Даниил Фомин рассказал о настроении в коллективе перед матчем третьего тура группового этапа квалификации к чемпионату мира — 2022 с командой Словакии.

«После побед восстановление всегда легче проходит. Мы прилетели с хорошим настроением, дважды победили, а теперь настраиваемся на третью встречу. Важный, серьёзный соперник, готовимся в рабочем режиме», — сказал Фомин на пресс-конференции.

В первых двух встречах команда Станислава Черчесова победила Мальту (3:1) и Словению (2:1). Матч Словакия — Россия состоится 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке к матчу отбора ЧМ-2022 со Словакией.