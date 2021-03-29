Черчесов рассказал о подготовке к матчу отбора ЧМ-2022 со Словакией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к матчу третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со Словакией.

«Мы уже два сбора провели в таком режиме, знаем, как готовиться. После матча со Словенией провели восстановительные мероприятия, те, кто играл, больше восстанавливались. Кто не играл — больше тренировались. Вчера вечером прилетели, выспались, проверили поле. Тренировка была тактического плана. Что касается игроков, то мы две игры провели, но после каждого матча бывают некоторые вопросы по состоянию. Сегодня медштаб даст заключение, и мы из этого будем исходить», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем.

В первых двух встречах сборная России в гостях победила Мальту (3:1) и дома — Словению (2:1).

После двух игр Россия набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы H отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта. Начало — в 21:45.

Ранее сообщалось, что матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров.