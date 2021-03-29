Черчесов: на нас никак не влияют результаты сборной Словакии

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не обращает внимания на результаты национальной команды Словакии в стартовых матчах отбора к чемпионату мира — 2022.
Черчесов: на нас никак не влияют результаты сборной Словакии
  • Reuters

«Перед каждой игрой уровня сборной присутствует давление вне зависимости от предыдущего результата. На нас это никак не влияет, мы готовимся к собственной игре и конкретному сопернику, который находится в том или ином состоянии. Мне лично главное — знать свою команду», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная Словакии в двух стартовых турах отбора дважды сыграла вничью — с командами Кипра (0:0) и Мальты (2:2).

В третьем туре словацкая команда на своём поле примет подопечных Станислава Черчесова. Матч состоится 30 марта. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке к матчу отбора ЧМ-2022 со Словакией.

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