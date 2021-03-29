Тарасова назвала российских фигуристов фаворитами командного чемпионата мира

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала состав сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира в Осаке.
Тарасова назвала российских фигуристов фаворитами командного чемпионата мира
  • РИА Новости

«Наши ребята — главные фавориты турнира! А как ещё? Мы же хотим выиграть. Пары — чемпионы, девочки — чемпионы, мужчины тоже недалеко ушли», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. В мужском одиночном катании за сборную России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко. В парном катании — пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов, танцах — пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира пройдёт с 15 по 18 апреля.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы вернулись в Москву после чемпионата мира в Стокгольме.

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