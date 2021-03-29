Вагнер Лав прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА
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«Желаю Ивице Оличу большой удачи на посту главного тренера ЦСКА. Надеюсь, Ивица добьётся тех же успехов, которых достиг с ЦСКА в качестве игрока. Назначение Олича меня удивило. Я знал, что он уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным тренером», — цитирует Вагнера Sport24.
По мнению нападающего, ЦСКА рискнул пригласить Олича из-за его богатой клубной истории и после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии.
«Олич всё-таки стал вице-чемпионом мира с Хорватией в качестве второго тренера», — сказал он.
Также Вагнер ответил на вопрос о возможной работе в тренерском штабе Олича после окончания карьеры.
«На данный момент я не хочу быть тренером. Но через несколько лет всё может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА!» — добавил нападающий.
Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013-й год. В активе нападающего 120 забитых мячей и 53 результативные передачи в 144 матчах за московскую команду.
Ранее агент рассказал, почему Вагнер не перешёл в ЦСКА минувшим летом.