Вагнер Лав прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал назначение Ивицы Олича на должность главного тренера московской команды.

«Желаю Ивице Оличу большой удачи на посту главного тренера ЦСКА. Надеюсь, Ивица добьётся тех же успехов, которых достиг с ЦСКА в качестве игрока. Назначение Олича меня удивило. Я знал, что он уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным тренером», — цитирует Вагнера Sport24.

По мнению нападающего, ЦСКА рискнул пригласить Олича из-за его богатой клубной истории и после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии.

«Олич всё-таки стал вице-чемпионом мира с Хорватией в качестве второго тренера», — сказал он.

Также Вагнер ответил на вопрос о возможной работе в тренерском штабе Олича после окончания карьеры.

«На данный момент я не хочу быть тренером. Но через несколько лет всё может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА!» — добавил нападающий.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013-й год. В активе нападающего 120 забитых мячей и 53 результативные передачи в 144 матчах за московскую команду.

Ранее агент рассказал, почему Вагнер не перешёл в ЦСКА минувшим летом.