Уайт заявил, что уважает Поветкина

Британец Диллиан Уайт после победы над российским боксёром-тяжеловесом Александром Поветкиным высказал слова уважения своему бывшему сопернику.

«Все мы воины, которые полны страсти. Но также мы и братья. Все, кто выходит на ринг, заслуживают уважения. Александр, я уважаю тебя, мой друг», — написал Уайт в своём Instagram.

Уайт победил Поветкина нокаутом в четвёртом раунде поединка-реванша и вернул утраченный в первом бою титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе, который он проиграл россиянину нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что Поветкин прошёл медобследование после проигрыша Уайту нокаутом.