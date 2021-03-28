Поветкин прошёл медобследование после проигрыша Уайту нокаутом

Короткая ссылка
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прошёл медицинское обследование после поражения нокаутом в поединке с британцем Диллианом Уайтом.
Поветкин прошёл медобследование после проигрыша Уайту нокаутом
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Всё в порядке, проблем не выявлено», — приводит ТАСС слова представителя команды Поветкина.

41-летний Поветкин нокаутом в четвёртом раунде проиграл Уайту в реванше и лишился завоёванного в первом поединке титула временного чемпиона WBC в тяжёлом весе, когда он нокаутировал британца в пятом раунде.

Для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

Ранее Рябинский сообщил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить