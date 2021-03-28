Поветкин прошёл медобследование после проигрыша Уайту нокаутом
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«Всё в порядке, проблем не выявлено», — приводит ТАСС слова представителя команды Поветкина.
41-летний Поветкин нокаутом в четвёртом раунде проиграл Уайту в реванше и лишился завоёванного в первом поединке титула временного чемпиона WBC в тяжёлом весе, когда он нокаутировал британца в пятом раунде.
Для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.
Ранее Рябинский сообщил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.