Поветкин прошёл медобследование после проигрыша Уайту нокаутом

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прошёл медицинское обследование после поражения нокаутом в поединке с британцем Диллианом Уайтом.

«Всё в порядке, проблем не выявлено», — приводит ТАСС слова представителя команды Поветкина.

41-летний Поветкин нокаутом в четвёртом раунде проиграл Уайту в реванше и лишился завоёванного в первом поединке титула временного чемпиона WBC в тяжёлом весе, когда он нокаутировал британца в пятом раунде.

Для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

Ранее Рябинский сообщил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру.