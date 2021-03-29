Широков — о поражении от Франции на молодёжном Евро: Россия сама проиграла этот матч

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал поражение молодёжной команды от сборной Франции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«Я бы не сказал, что всё плохо. Россия сама проиграла этот матч. Французы — вообще посторонние, с игры ничего создать нам не могли. Мы, может, тоже провели далеко не лучший матч, играли как-то нервозно. Реализовали бы первый момент — выиграли бы матч. А так было много простых ошибок, в первом пенальти был неаккуратный отбор, потом сразу второй… Понятно, что мяч в руку случайно попал, Маслов не хотел играть рукой. А дальше были полумоменты, но до конца довести не смогли», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Он отметил, что логичным итогом матча было бы ничья.

«Французы — совсем плохие, ничего не могут. А мы такой команде, к сожалению, проиграли. Может, индивидуально они где-то сильнее, но по игре мы им точно не должны были проигрывать», — добавил Широков.

Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах.

По итогам двух туров сборная России занимает третье место в группе, набрав 3 очка. Французы, также с тремя очками — вторые за счёт дополнительных показателей. Лидирует Дания — 6 очков. Исландия занимает четвёртое место, не набрав ни одного очка.

Ранее Галактионов заявил, что ему не за что упрекнуть игроков молодёжной сборной России после матча с Францией.