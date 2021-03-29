Широков считает, что нельзя сваливать на Маслова поражение от Франции на молодёжном Евро

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение действиях защитника молодёжной команды Павла Маслова, действия которого привели к назначению двух пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года со сборной Франции.

«Маслов ничего не привёз. За спину руку он убрать не мог, били с пяти метров — не успел. В первом моменте сыграл не совсем аккуратно, но я бы не говорил, что он привёз. К сожалению для него, он попадает в ситуации, как и в «Спартаке», где его не совсем удачные действия приводят к голам. Но поражение на него нельзя сваливать, виноваты сами», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах. В обоих случаях пенальти были назначены за нарушения со стороны Маслова.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов не считает ошибки Маслова критическими, и призвал поддержать футболиста.