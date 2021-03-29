Широков считает, что нельзя сваливать на Маслова поражение от Франции на молодёжном Евро

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Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение действиях защитника молодёжной команды Павла Маслова, действия которого привели к назначению двух пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года со сборной Франции.

«Маслов ничего не привёз. За спину руку он убрать не мог, били с пяти метров — не успел. В первом моменте сыграл не совсем аккуратно, но я бы не говорил, что он привёз. К сожалению для него, он попадает в ситуации, как и в «Спартаке», где его не совсем удачные действия приводят к голам. Но поражение на него нельзя сваливать, виноваты сами», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах. В обоих случаях пенальти были назначены за нарушения со стороны Маслова.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов не считает ошибки Маслова критическими, и призвал поддержать футболиста.

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