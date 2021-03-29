Галактионов не считает ошибки Маслова критическими, и призвал поддержать футболиста

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказал мнение действиях защитника Павла Маслова, действия которого привели к назначению двух пенальти в ворота команды в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года с национальной сборной Франции.

«Только что переговорили. Он очень расстроен. Я поддержал его со своей стороны, команда тоже поддерживает. Самое простое сейчас — бросить всё на молодого игрока. Но мы таким образом можем его закопать и психологически убить. Это неправильно. Надо поддержать парня и показать, какие ошибки надо исправить. Они не критические. К сожалению, они оказались результативными. Это не его проблема. Значит, не доработали все. Вся команда принимает вину», — заявил Галактионов на пресс-конференции.

Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах. В обоих случаях пенальти были назначены за нарушения со стороны Маслова.

По итогам двух туров сборная России занимает третье место в группе, набрав 3 очка. Французы, также с тремя очками — вторые за счёт дополнительных показателей. Лидирует Дания — 6 очков. Исландия занимает четвёртое место, не набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что Галактионов прокомментировал назначение двух пенальти в матче с Францией.