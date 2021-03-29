Галактионов — о двух пенальти: судья принял решения, обсуждать их бессмысленно

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал назначение двух пенальти в ворота команды в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года с национальной командой Франции.

«Пока не было времени повторы смотреть. В первом эпизоде фол, наверное, был. Во втором — вопрос была рука отставлена, или поднята целенаправленно. Судья принял решения, обсуждать их бессмысленно. Наши два недочёта привели к взятиям ворот. А больше у Франции не было ничего», — заявил Галактионов на пресс-конференции.

Встреча завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти в первом тайме — на 15-й и 24-й минутах. 

По итогам двух туров сборная России занимает третье место в группе, набрав 3 очка. Французы, также с тремя очками — вторые за счёт дополнительных показателей. Лидирует Дания — 6 очков. Исландия занимает четвёртое место, не набрав ни одного очка.

Ранее Галактионов заявил, что ему не за что упрекнуть игроков молодёжной сборной России после матча с Францией.

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