Колыванов считает, что молодёжной сборной России нужно быть во всеоружии в матче с Францией

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча команды со сборной Франции в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«С французами надо быть во всеоружии, потому что для них это последний шанс. Если они проигрывают — у них не будет возможности выйти из группы. Обе команды отнесутся к матчу с полной ответственностью, поэтому будет очень тревожная игра», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Он отметил, что французская команда, вероятнее всего, будет придерживаться выжидательной тактики.

«Не думаю, что они раскроются с первых минут. Нам нужно искать свои моменты и очень аккуратно сыграть в обороне. У нас благоприятное положение в группе, но пока только перед этим матчем», — добавил специалист.

Матч Россия — Франция состоится 28 марта. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Андрей Червиченко высказал мнение, что молодёжной сборной России по силам обыграть Францию на ЧЕ.