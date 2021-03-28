Колыванов считает, что молодёжной сборной России нужно быть во всеоружии в матче с Францией

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча команды со сборной Франции в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
Колыванов считает, что молодёжной сборной России нужно быть во всеоружии в матче с Францией
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«С французами надо быть во всеоружии, потому что для них это последний шанс. Если они проигрывают — у них не будет возможности выйти из группы. Обе команды отнесутся к матчу с полной ответственностью, поэтому будет очень тревожная игра», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Он отметил, что французская команда, вероятнее всего, будет придерживаться выжидательной тактики.

«Не думаю, что они раскроются с первых минут. Нам нужно искать свои моменты и очень аккуратно сыграть в обороне. У нас благоприятное положение в группе, но пока только перед этим матчем», — добавил специалист.

Матч Россия — Франция состоится 28 марта. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Андрей Червиченко высказал мнение, что молодёжной сборной России по силам обыграть Францию на ЧЕ.

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