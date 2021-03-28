Лебедев считает, что Поветкину не стоило выходить на ринг после коронавируса

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Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал поражение соотечественника Александра Поветкина от британца Диллиана Уайта.
Лебедев считает, что Поветкину не стоило выходить на ринг после коронавируса
  • @povetkinalexandr
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«Не говорили с ним после окончания боя. Считаю, что сейчас не самый подходящий момент звонить и говорить. Приедет — поговорим. Обязательно поддержим его», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Поветкин сам разберётся, завершать ли ему карьеру после этого поединка.

«Саша сделал всё что мог в бою. К сожалению, многие люди не воспринимают COVID серьёзно. Саша — один из таких. Нельзя было драться так быстро после болезни. Но что уже сейчас махать руками после драки», — добавил Лебедев.

Уайт нокаутировал Поветкина в четвёртом раунде и стал временным чемпионом по версии WBC. Для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

Напомним, что в первом поединке между боксёрами победил Поветкин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Пирог отреагировал на поражение Поветкина от Уайта.

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