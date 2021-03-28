Пирог о поражении Поветкина от Уайта: чуда не произошло

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Дмитрий Пирог отреагировал на поражение соотечественника Александра Поветкина от британца Диллиана Уайта.

«Конечно, как и любой другой россиянин, надеялся, что повторно произойдёт чудо, основываясь на том, как проходил первый бой. Видно было, что соперник Александра к нему быстрей подстроился. Мы все помним их прошлый бой, как он тяжело дался Александру, тот был на грани поражения, а потом произошло чудо. Надеялся, что после тяжёлого нокаута Уайт морально подломится. В боксе такие случаи не редкость. Сегодня чуда не произошло. Как и ожидали многие эксперты, Уайт победил», — цитирует Пирога «Спорт-Экспресс».

Он также выразил мнение, что за четыре раунда Поветкин не устал, а повлиять на поражение могло его состояние после перенесённого коронавируса. Кроме того, Пирог считает, что у британского боксёра было много и других преимуществ, среди которых разница в весе и возрасте.

Уайт нокаутировал Поветкина в четвёртом раунде и стал временным чемпионом по версии WBC. Для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

Напомним, что в первом поединке между боксёрами победил Поветкин.

Ранее Костя Цзю посоветовал Поветкину завершить карьеру.