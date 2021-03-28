Цзю посоветовал Поветкину завершить карьеру после поражения

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю считает, что его соотечественнику Александру Поветкину стоит завершить карьеру после поражения от британца Диллиана Уайта.

«Что касается слов Рябинского, я бы тоже посоветовал Саше закончить карьеру. Но столь серьёзное решение он может принимать только сам. Стоит ли Поветкину одержать ещё одну победу и уйти? Поймите, порой наступает такой момент, когда ты просто не понимаешь, зачем выходишь на ринг: не находишь мотивацию. Думаю, у Саши нечто похожее. Он побеждал везде и заработал неплохие деньги. Всё, что нужно, он уже сделал», — цитирует Цзю «Чемпионат».

Уайт нокаутировал Поветкина в четвёртом раунде. Для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

Ранее Цзю прокомментировал поражение Поветкина от Уайта.