Цзю — о поражении Поветкина: если вышел, должен быть готов к бою

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал поражение российского боксёра Александра Поветкина в реванше с Диллианом Уайтом.

«Конечно, я надеялся, что Александр Поветкин сможет найти что-то в себе, выиграть, но, к сожалению, не получилось. Написал в своём Instagram: «Вернёшься?» Я имел в виду: «Вернёшься в жизнь в свою?» Может, найти себя. Боксировать сегодня было чисто его решением», — приводит слова Цзю «Спорт-Экспресс».

Бывший боксёр также считает, что взвешивание непоказательно и что 8 кг — небольшая разница для тяжеловесов.

«В тяже Николай Валуев 150 кг весил, и многие выходили на него с намного меньшим весом. Конечно, коронавирус мог повлиять на форму Александра Поветкина. Но есть такая вещь: когда ты вышел на ринг — никаких оправданий. Если ты вышел, значит, ты готов. Если бы Александр не был готов по своим ощущениям, он просто не должен был выходить на ринг. Если вышел, то любые доводы уже служат какими-то оправданиями», — добавил он.

Напомним, в первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что Уайт посетил раздевалку Поветкина после боя.