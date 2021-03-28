Онопко: молодёжной сборной России по силам обыграть Францию
- © РИА Новости / Владимир Песня
«Нашей молодёжке по силам обыграть сборную Франции. Не считаю, что мы слабее французов. В команде подобраны очень хорошие футболисты, которые давно играют вместе, у них хорошее взаимопонимание», — цитирует Онопко «Чемпионат».
По его мнению, игра с Исландией (4:1) показала, что у российской молодёжки есть потенциал. Он отметил, что во встрече с Францией необходимо навязывать свой атакующий футбол, а также эксперт считает, что россияне хорошо действуют на подборе.
«Важно психологически правильно подойти к сегодняшнему матчу. Французам терять нечего, нужно обязательно брать очки. Если они проиграют России, то практически лишатся шансов на выход из группы», — сказал Онопко.
Матч между молодёжными сборными России и Франции состоится 28 марта. Начало — в 22:00 мск.
Ранее Дмитрий Хохлов объяснил, почему молодёжный чемпионат Европы по футболу важен для Арсена Захаряна.