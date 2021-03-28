Онопко: молодёжной сборной России по силам обыграть Францию

Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча молодёжной сборной России с Францией на чемпионате Европы 2021 года.

«Нашей молодёжке по силам обыграть сборную Франции. Не считаю, что мы слабее французов. В команде подобраны очень хорошие футболисты, которые давно играют вместе, у них хорошее взаимопонимание», — цитирует Онопко «Чемпионат».

По его мнению, игра с Исландией (4:1) показала, что у российской молодёжки есть потенциал. Он отметил, что во встрече с Францией необходимо навязывать свой атакующий футбол, а также эксперт считает, что россияне хорошо действуют на подборе.

«Важно психологически правильно подойти к сегодняшнему матчу. Французам терять нечего, нужно обязательно брать очки. Если они проиграют России, то практически лишатся шансов на выход из группы», — сказал Онопко.

Матч между молодёжными сборными России и Франции состоится 28 марта. Начало — в 22:00 мск.

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