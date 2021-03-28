Хохлов объяснил, почему молодёжный чемпионат Европы по футболу важен для Захаряна

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил, почему молодёжный чемпионат Европы по футболу важен для 17-летнего полузащитника Арсена Захаряна.

«Так же, как и для любого игрока, выступать за сборную на любом уровне — это очень престижно для молодого игрока. И естественно, что на этом турнире игроков просматривают не только для внутреннего рынка, но и для европейского. Поэтому каждый игрок хочет себя проявить, Захарян не исключение», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, специалист признался, что ждёт победы от молодёжной сборной России над Францией и считает, что это будет серьёзная проверка для национальной команды. По его мнению, прогнозы давать бессмысленно, но российская молодёжка будет настраиваться на победу.

«Она хорошо играет, показывает качественный футбол. Возможен ли ничейный результат? Сомневаюсь, что мы будем отсиживаться в обороне и играть на ничью. Конечно, настрой только на победу», — сказал Хохлов.

Матч между молодёжными сборными России и Франции состоится 28 марта. Начало — 22:00 мск.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что Россия может победить Францию на молодёжном чемпионате Европы.