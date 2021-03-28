Губерниев уверен, что Россия может победить Францию на молодёжном чемпионате Европы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча группового турнира молодёжного чемпионата Европы по футболу Россия — Франция.

«Это будет очень сложная игра. Сборная Франции, конечно, сильнее, чем мы, но французы проиграли первый матч национальной команде Дании. Сегодня Франция будет играть на победу. С этой точки зрения очень интересно посмотреть, как будет справляться наша команда. У нас хороший тренер. Также есть ряд футболистов, которые уже могут играть в основе первой команды», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор отметил, что ждёт очень хороший футбол.

«Я надеюсь, что мы будем выглядеть достойно. Не строю какие-то прогнозы, понятно, что сборная Франции будет играть на победу. Наша задача — укротить их. Допускаю, что у нас может хватить мастерства это сделать. Не только сыграть вничью, но и победить. Давно не было такого поколения игроков. Насчёт молодёжки я преисполнен хорошими ожиданиями», — сказал он.

Встреча Россия — Франция пройдёт в венгерском Сомбатхее. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Галактионов высказался о предстоящем матче молодёжного чемпионата Европы Россия — Франция.