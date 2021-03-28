«Авангард» разгромил «Металлург» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ

Омский «Авангард» с крупным счётом обыграл магнитогорский «Металлург» в матче шестого тура серии полуфинала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе омского коллектива отличились Сергей Толчинский, Егор Чинахов, Денис Зернов, Рид Буше и Алексей Емелин. Хозяева ответили только голом Максима Карпова.

Таким образом, «Авангард» выиграл серию (4:2) и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с казанским «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в овертайме победил ЦСКА и сравнял счёт в серии 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина.