«Локомотив» в овертайме победил ЦСКА и сравнял счёт в серии 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина

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В шестом матче серии плей-офф полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, ярославский «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА.
«Локомотив» в овертайме победил ЦСКА и сравнял счёт в серии 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина
  • © hclokomotiv.ru

Встреча, проходившая на «Арене-2022 Локомотив» в Ярославле, завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Локо» забрасывали Денис Баранцев и Владимир Ткачёв, отличившийся в овертайме. У гостей шайба на счету Константина Окулова.

«Локомотив» сравнял счёт в серии — 3:3. Заключительный матч противостояния пройдёт в Москве 29 марта.

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.

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