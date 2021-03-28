Тихонов считает, что футболист «Спартака» Соболев сильно прибавил

Бывший футболист «Спартака» и экс-тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался о нападающем московской команды Александре Соболеве.

Специалист отметил, что во времена выступлений за «Крылья» Соболев был совсем мальчишкой, а расти гораздо проще рядом с сильными партнёрами.

«Сейчас Соболев повзрослел. Ему нужно было время, чтобы прожить и перерасти моменты беззаботной молодости. Он стал по-другому смотреть на жизнь, особенно после смерти мамы. Когда человеку тяжело, он многое пересматривает. Сейчас Саша выглядит просто здорово. Он очень прибавил — забил много важных для «Спартака» мячей. Если он так продолжит дальше, вполне может стать основным игроком сборной», — цитирует Тихонова Sport24.

При этом он согласен с бывшим тренером «Спартака» Олегом Романцевым, что Соболев слишком много падает при борьбе, но Тихонов уверен, что Александр сможет это побороть.

«Но сразу избавиться от этого невозможно — это привычка, которая складывается годами. Он, возможно, и не хочет падать — это происходит на автомате. Но я верю, что это пройдёт», — сказал Тихонов.

В этом сезоне Соболев провёл 18 матчей за «Спартак», в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Дмитрий Губерниев объяснил, почему Артём Дзюба выигрывает конкуренцию у Соболева в сборной России.