Тихонов считает, что футболист «Спартака» Соболев сильно прибавил

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» и экс-тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался о нападающем московской команды Александре Соболеве.
Тихонов считает, что футболист «Спартака» Соболев сильно прибавил

Специалист отметил, что во времена выступлений за «Крылья» Соболев был совсем мальчишкой, а расти гораздо проще рядом с сильными партнёрами.

«Сейчас Соболев повзрослел. Ему нужно было время, чтобы прожить и перерасти моменты беззаботной молодости. Он стал по-другому смотреть на жизнь, особенно после смерти мамы. Когда человеку тяжело, он многое пересматривает. Сейчас Саша выглядит просто здорово. Он очень прибавил — забил много важных для «Спартака» мячей. Если он так продолжит дальше, вполне может стать основным игроком сборной», — цитирует Тихонова Sport24.

При этом он согласен с бывшим тренером «Спартака» Олегом Романцевым, что Соболев слишком много падает при борьбе, но Тихонов уверен, что Александр сможет это побороть.

«Но сразу избавиться от этого невозможно — это привычка, которая складывается годами. Он, возможно, и не хочет падать — это происходит на автомате. Но я верю, что это пройдёт», — сказал Тихонов.

В этом сезоне Соболев провёл 18 матчей за «Спартак», в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Дмитрий Губерниев объяснил, почему Артём Дзюба выигрывает конкуренцию у Соболева в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить