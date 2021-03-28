Щербакова объяснила, почему исполняла только четверной флип на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, почему в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме исполняла только четверной флип.

«Это не было известно заранее. Всё менялось. Здесь на тренировках я тренировала вариант с двумя разными квадами — лутцем и флипом. Потом был день перерыва перед произвольной программой, и я подошла к тренерам с предложением откатать с двумя флипами, убрав лутц», — цитирует Щербакову Sport24.

По её словам, тренеры посмотрели на тренировку и согласились с ней. В итоге планировался вариант с двумя четверными флипами.

«А то, что квад будет один… Это уже мой экспромт во время выступления. В тот момент поняла, что сейчас так будет лучше. Заранее я проговаривала себе вариант, что если падаю с первого, то иду на второй, но во время проката поняла, что правильнее и надёжнее будет выступить со вторым тройным вместо четверного», — сказала Щербакова.

17-летняя Щербакова стала чемпионкой мира в женском катании, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Щербакова примет участие в командном ЧМ по фигурному катанию в Японии.