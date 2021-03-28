Щербакова примет участие в командном ЧМ по фигурному катанию в Японии

Короткая ссылка
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что выступит на командном чемпионате мира в японской Осаке.
Щербакова примет участие в командном ЧМ по фигурному катанию в Японии
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостная для меня новость. Был тяжёлый и эмоциональный сезон, хочется уже отпустить его и с удовольствием туда съездить, выступить спокойнее, больше в своё удовольствие, но это не отменяет того, что я буду выкладываться на максимум», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

Командное мировое первенство пройдёт с 15 по 18 апреля.

17-летняя Щербакова стала чемпионкой мира в женском катании. 

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира в Стокгольме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить