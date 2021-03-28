Щербакова примет участие в командном ЧМ по фигурному катанию в Японии

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что выступит на командном чемпионате мира в японской Осаке.

«Я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостная для меня новость. Был тяжёлый и эмоциональный сезон, хочется уже отпустить его и с удовольствием туда съездить, выступить спокойнее, больше в своё удовольствие, но это не отменяет того, что я буду выкладываться на максимум», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

Командное мировое первенство пройдёт с 15 по 18 апреля.

17-летняя Щербакова стала чемпионкой мира в женском катании.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира в Стокгольме.