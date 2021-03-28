Российская бригада арбитров обслужит матч отбора ЧМ-2022 Люксембург — Португалия

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Стали известны арбитры, которые будут работать на матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Люксембург — Португалия.
Российская бригада арбитров обслужит матч отбора ЧМ-2022 Люксембург — Португалия
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Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), встречу обслужит бригада арбитров из России.

Главный арбитр — Сергей Иванов. Ассистенты — Роман Усачёв и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Виталий Мешков.

Игра Люксембург — Португалия состоится 30 марта на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров.

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