Канадский эксперт: Коляда показал лучшую программу сезона, я чуть не плакал

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Канадский эксперт Эшер Хилл оценил выступление российского фигуриста Михаила Коляды на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Канадский эксперт: Коляда показал лучшую программу сезона, я чуть не плакал
  • РИА Новости

«Произвольная программа Михаила Коляды «Белый ворон» — это что-то невероятное. Михаил занял только пятое место на чемпионате мира. Знаю, что программа не была исполнена чисто, но для меня это лучшая программа сезона. Музыка невероятно красива, прекрасные хореографические движения, потрясающие технические элементы, такие как четверной тулуп с переходом на изображение расправляющей крылья птицы или тройной прыжок, после которого Коляда замирает, стоит на одной ноге и встаёт на носок», — сказал Хилл в интервью CBC.

По мнению эксперта, выступление Коляды — это выдающаяся работа российского тренера Ильи Авербуха.

«Обожаю эту программу. Когда смотрел это выступление, чуть не плакал», — добавил он.

Михаил Коляда занял пятое место в мужском одиночном катании.

Ранее Авербух отметил, что Коляда стал лучшим среди европейских фигуристов на ЧМ.

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