Испания и Италия не выявили победителя в матче с тремя удалениями на молодёжном Евро-2021

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Молодёжные сборные Испании и Италии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Концовка матча ознаменовалась сразу тремя удалениями — на 86-й и 88-й минутах за вторые жёлтые карточки были удалены Джанлука Скамакка и Николо Ровелла. У сборной Испании на 87-й минуте прямую красную карточку получил Оскар Гарсия.

В других матчах игрового дня Венгрия проиграла Румынии (1:2), Германия и Нидерланды, как и Словения с Чехией, сыграли вничью (1:1, 1:1).

Ранее сообщалось, что Франция проиграла Дании в матче молодёжного ЧЕ по футболу.

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