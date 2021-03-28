Испания и Италия не выявили победителя в матче с тремя удалениями на молодёжном Евро-2021

Молодёжные сборные Испании и Италии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Концовка матча ознаменовалась сразу тремя удалениями — на 86-й и 88-й минутах за вторые жёлтые карточки были удалены Джанлука Скамакка и Николо Ровелла. У сборной Испании на 87-й минуте прямую красную карточку получил Оскар Гарсия.

В других матчах игрового дня Венгрия проиграла Румынии (1:2), Германия и Нидерланды, как и Словения с Чехией, сыграли вничью (1:1, 1:1).

Ранее сообщалось, что Франция проиграла Дании в матче молодёжного ЧЕ по футболу.