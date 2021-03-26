Франция проиграла Дании в матче молодёжного ЧЕ по футболу
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу датчан.
Победу сборной Дании принёс гол Андерса Драйера, забившего на 75-й минуте.
Следующим соперником Франции станет Россия, а Дания встретится с Исландией.
В других матчах первого тура группового этапа Англия проиграла Швейцарии (0:1), Португалия взяла верх над Хорватией (1:0), Чехия и Италия сыграли вничью (1:1), Испания разгромила Словению (3:0), Германия нанесла разгромное поражение Венгрии (3:0), а Румыния и Нидерланды не выявили сильнейшего (1:1).
Ранее сообщалось, что гол и три передачи Чалова помогли молодёжной сборной России победить Исландию в матче ЧЕ.