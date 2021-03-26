Франция проиграла Дании в матче молодёжного ЧЕ по футболу

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Молодёжная сборная Франции потерпела поражение от национальной команды Дании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
Франция проиграла Дании в матче молодёжного ЧЕ по футболу
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу датчан.

Победу сборной Дании принёс гол Андерса Драйера, забившего на 75-й минуте.

Следующим соперником Франции станет Россия, а Дания встретится с Исландией.

В других матчах первого тура группового этапа Англия проиграла Швейцарии (0:1), Португалия взяла верх над Хорватией (1:0), Чехия и Италия сыграли вничью (1:1), Испания разгромила Словению (3:0), Германия нанесла разгромное поражение Венгрии (3:0), а Румыния и Нидерланды не выявили сильнейшего (1:1).

Ранее сообщалось, что гол и три передачи Чалова помогли молодёжной сборной России победить Исландию в матче ЧЕ.

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